Киев, , 07:43 — REGNUM 613 протоколов было составлено в связи с нарушением правил карантина в связи с коронавирусом на Украине. Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы национальной полиции Александра Фацевича сообщили 20 марта в пресс-службе министерства внутренних дел Украины в социальной сети Facebook.

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Более всего протоколов, по словам Фацевича, было составлено в отношении работников и руководителей предприятий и учреждений, а также в отношении перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги по пассажирским перевозкам.

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В единый реестр досудебных расследований были внесены семь уголовных производств по 325 статье уголовного кодекса Украины — о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине по последним данным был выявлен 41 случай заболевания новым коронавирусом.

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Отметим также, что ранее сообщалось об отказе в одном из городов Украины водителей общественного транспорта работать в связи с введенными правилами перевозок на период карантина по коронавирусу, согласно которому, водитель не имеет права перевозить одновременно более десяти человек.