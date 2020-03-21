Бишкек, , 07:14 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в Киргизии, 20 марта сообщает пресс-служба штаба по борьбе с инфекцией в республике.

Один из заболевших зафиксирован в Баткенском районе, а пятеро — Сузакском. Общее количество пациентов с данным диагнозом на территории республики достигло 12 человек. Все они находятся в карантине под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, первые три случая COVID-19 были зарегистрированы в Киргизии 18 марта.

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