Новосибирск, , 06:10 — REGNUM В Новосибирске накануне, 20 марта, зарегистрированы ещё два новых случая заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что одна из пациенток с коронавирусом со 2 по 13 марта находилась в Великобритании. Она летела из Лондона через Санкт-Петербург. В «Толмачёво» прибыла утром 14 марта. 18 марта женщина почувствовала недомогание и вызвала скорую. После того как тесты на коронавирус подтвердились её госпитализировали в инфекционную больницу. Сейчас специалисты Роспотребнадзора определяют круг людей, с которыми она контактировала.

Вторая пациентка летела из Цюриха через Москву. В Новосибирск прибыла утром 16 марта. 17 марта у неё появились симптомы ОРВИ. Она была госпитализирована в инфекционную больницу в удовлетворительном состоянии. В оперштабе уточняют, что это время она контактировала только со своей семьей. Сейчас устанавливаются адреса пассажиров, летевших с ней из Москвы в Новосибирск.

По официальным данным, сейчас 3 143 новосибирца болеют ОРВИ или гриппом, 83 человека госпитализированы.

Напомним, что ранее в Новосибирске также было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Одна пациентка прилетела из Франции, вторая — из Италии.