Лондон, , 06:08 — REGNUM Великобритания отменяет часть мероприятий в честь 75-летия окончания Второй мировой войны, сообщили 20 марта в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что проведение массовых мероприятий будет ограничено в связи с угрозой распространения коронавируса. Британские власти к 8 мая 2020 скорректируют ранее утвержденный план.

«Среди прочего новый план предполагает отмену шествия ветеранов по улице Молл и мероприятий у Сент-Джеймсского дворца», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 марта в Великобритании было подтверждено 3983 случая заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 177.

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