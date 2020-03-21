Рига, , 06:08 — REGNUM Вооруженные силы Латвии готовы оказать помощь МВД и министерству здравоохранения страны в борьбе с распространением COVID-19, сообщил латвийский министр обороны Артис Пабрикс 20 марта на своей странице в Facebook.

По его мнению, все службы и учреждения республики должны действовать как единое целое для противостояния угрозе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 марта в Латвии было зарегистрировано 111 случаев инфицирования новым коронавирусом.

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