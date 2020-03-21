Нью-Йорк, США, , 05:39 — REGNUM Решение запретить публичные мероприятия и групповые виды спорта в парках Нью-Йорка приняли городские власти в связи с опасностью распространения COVID-19, заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио 20 марта в ходе пресс-конференции.

Ранее де Блазио заявил, что количество заразившихся коронавирусом в городе достигло 5151 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Нью-Йорке был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса.

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