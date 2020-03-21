Сеул, , 05:33 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее за прошедшие сутки вновь превысило 100 человек. В стране выявили 147 случаев заболевания COVID-19, сообщает агентство «Рёнхап».

Общее число зараженных коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 8799 человек. Также от болезни с начала эпидемии скончались 102 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 марта в Южной Корее ужесточается карантинный досмотр для всех, прибывающих из стран Европы. Даже в случае отрицательного результата анализов на коронавирус, иностранцам будет необходимо соблюдать 14-дневный карантин.

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