Пномпень, , 05:23 — REGNUM Четыре человека заразились коронавирусом нового типа за прошедшие сутки в Камбодже, сообщает пресс-служба камбоджийского минздрава.

Среди четырех пациентов двое посещали недавно религиозное мероприятие в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Еще один является малазийским миссионером, прибывшим проповедовать ислам. Четвертый зараженный контактировал со своим заболевшим другом.

Общее число зараженных новым коронавирусом в стране достигло 51 человека. Из них 25 посещали религиозное мероприятие в Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Камбоджа закрыла пограничные переходы на границе с Вьетнамом. Эта мера была принята в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

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