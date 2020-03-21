Веллингтон, , 05:00 — REGNUM Новых 14 случаев заражения новым коронавирусом были выявлены в Новой Зеландии за прошедшие сутки, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные новозеландского минздрава.

Сообщается, что двое из новых пациентов не выезжали за пределы страны, что свидетельствует о местном характере заражения. Общее число зараженных инфекцией в Новой Зеландии достигло 53 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новой Зеландии было выявлено 11 новых случаев заболевания COVID-19. Тогда все новые случаи были связаны с посещением других государств.

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