Бразилиа, , 04:55 — REGNUM Меры по сдерживанию распространения коронавируса такие, как закрытие дорог и аэропортов, вредны для экономики Бразилии, заявил бразильский президент Жаир Болсонару 20 марта на пресс-конференции.

По его словам, попытки других властей ограничить передвижение блокируются. Болсонару подчеркнул, что бизнес нельзя останавливать, поскольку Бразилия должна сохранить производство. Президент добавил, что ограничения также провоцируют панику среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним, данным в Бразилии зарегистрировано 904 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

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