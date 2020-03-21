Мехико, , 04:54 — REGNUM Число зараженных коронавирусом нового типа в Мексике достигло 203 человек, сообщает пресс-служба мексиканского министерства здравоохранения.

Сообщается, что за прошедшие сутки число выявленных заболеваний COVID-19 увечилось почти на четверть — с 164 до 203 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео призвал Соединенные Штаты не закрывать американо-мексиканскую границу. По его словам, граница должна быть открытой для торговли и работы.

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