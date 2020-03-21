Асунсьон, , 04:52 — REGNUM В Парагвае зафиксирована первая смерть, вызванная заражением новым коронавирусом. Об этом 20 марта министерство здравоохранения Парагвая сообщает на официальной странице в Twitter.

«С прискорбием сообщаем о смерти одного из пациентов из-за нового коронавируса. Умерший проходил лечение в интенсивной терапии на протяжении нескольких дней», — говорится в сообщении минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта власти Парагвая распорядились закрыть на две недели учебные заведения страны и запретить массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен в Парагвае 7 марта.

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