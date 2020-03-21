Нью-Йорк, США, , 04:34 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом нового типа в Нью-Йорке достигло 5151 человек, что составляет треть от общего числа заразившихся в США, заявил мэр города Билл де Блазио 20 марта в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось о 4408 случаях COVID-19 в городе. 29 пациентов с данным диагнозом скончались.

Напомним, согласно данным университета имени Джона Хопкинса, в США зарегистрировано более 14,5 тысячи человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

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