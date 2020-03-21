Богота, , 04:27 — REGNUM Генпрокуратура Колумбии начала расследование в отношение мэра города Попаян Хуана Карлоса Лопеса, заразившегося коронавирусом. Его подозревают в нарушении санитарных норм, сообщает пресс-служба ведомства.

«Что касается господина мэра Попаяна Хуана Карлоса Лопеса, анализ которого на наличие коронавируса был положительным, то прокуратура проводит строгие проверки», — говорится в сообщении.

В генпрокуратуре отметили, что ведомство решительно действует в отношении тех, кто игнорирует предписания местных властей для профилактики коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент Колумбии Иван Дуке распорядился ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса нового типа. Он также предписал изолировать пожилых людей старше 70 лет, как наиболее уязвимую к болезни группу.

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