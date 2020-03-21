Лима, , 04:17 — REGNUM Решение сменить министра здравоохранения Перу Элизабет Иностросу после обострения ситуации с распространением коронавируса принял перуанский президент Мартин Вискарра, 20 марта сообщив об этом журналистам.

Он пояснил, что сейчас это место должен занять специалист по вопросам общественного здравоохранения, имеющий больше опыта в решении проблем, с которыми столкнулась страна. Вискарра отметил, что уже обсудил свое решение с премьер-министром Перу Висенте Себальоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта власти Перу ввели на территории страны комендантский час с 20:00 до 05:00.

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