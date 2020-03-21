Буэнос-Айрес, , 04:19 — REGNUM С молодого аргентинца, предположительно знавшего о своём заражении коронавирусом при посадке на паром из Уругвая, компенсацию в размере $700 тыс. хотят взыскать власти Буэнос-Айреса. Об этом 20 марта сообщает телеканал Todo Noticias.

Власти аргентинской столицы утверждают, что Лука Сингерман знал о своём заражении коронавирусной инфекцией, когда садился в уругвайском городе Колония на паром, направлявшийся в Буэнос-Айрос. После получения информации о болезни молодого человека, властями было принято поместить всех пассажиров судна — 423 человека — на карантин в городские гостиницы. Теперь с Сингермана через суд намерены компенсировать понесённые городом затраты.

Отмечается, что ему за также может грозить до 15 лет лишения свободы за действия, подвергавшие опасности других людей.

Телеканал приводит свидетельство отца Сингермана, который настаивает, что его сын не знал о своём заражении во время посадки на паром. А как только узнал об этом — сразу же сообщил капитану.

По словам отца, сын стремился вернуться в Буэнос-Айрес после приостановления занятий в Испании и прохождения 14-дневного карантина и тестов в Монтевидео.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта власти Аргентины ввели обязательный карантин на территории всей страны.

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