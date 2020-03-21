Санто-Доминго, , 03:57 — REGNUM Правительство Доминиканской Республики вводит в стране комендантский час из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Президент Доминиканы Данило Медина издал указ, запрещающий передвижение людей по улицам с 20:00 до 06:00. Запрет вступит в силу 21 марта и продлится до 3 апреля. Ограничения не затронут медработников, людей, которым необходима медицинская помощь, службы безопасности, СМИ и электриков.

Также в стране прекращает работу метро и общественный транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта из-за пандемии коронавируса Доминиканская Республика закрыла границы на две недели. Запрет не затронет авиарейсы, вывозящие иностранных граждан, и грузовые перевозки.

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