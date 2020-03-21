Киев, , 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.

Новые заболевшие обнаружены в Киевской и Тернопольской областях. Ранее сообщалось о 39 пациентах, трое из которых — скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в связи с угрозой распространения COVID-19 в Киеве был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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