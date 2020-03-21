Пекин, , 03:27 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Китае за прошедшие сутки выросло на 41 человека, умерли семь человек, выздоровели 590 человек. Об этом 21 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что к настоящему времени в Китае выздоровели 88,5% заразившихся коронавирусом. А все новые случае заражения — это прибывающие из-за границы, число заразившихся среди которых составляет уже 269 человек.

Общее число заразившихся за всё время эпидемии в Китае составило 81 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, для предотвращения завоза коронавируса из-за рубежа, Китай на время остановит турпотоки из других стран.

Будут временно запрещены не только туристические поездки в Китай, но и выезд китайских граждан в другие страны. На данном этапе страна предпринимает особенно жесткие меры для предотвращения «импортных» случаев заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай закрывает границы из-за коронавируса