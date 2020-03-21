Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Коронавирусная инфекция была диагностирована у сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса, 20 марта сообщает пресс-служба Белого дома на своей странице в Twitter.

В сообщении утверждается, что заболевший не имел прямых контактов с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее COVID-19 был обнаружен у ряда участников бразильской делегации, встречавшейся с Дональдом Трампом в США.

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