Панама, , 02:47 — REGNUM Авиакомпания Copa Airlines из Панамы приостанавливает все полеты с 22 марта из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что полеты приостанавливаются на период с 22 марта по 21 апреля. Отмечается, что Copa Airlines стала первым авиаперевозчиком в Латинской Америке, решившимся на подобные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта власти Панамы приняли решение закрыть международное авиасообщение с 22 марта на 30 дней. По решению властей, ограничения не затронут внутренние авиарейсы, перевозку грузов и гуманитарные рейсы.

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