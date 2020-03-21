Каракас, , 02:38 — REGNUM Дезинфекция «определенных районов» как она из мер борьбы с коронавирусной инфекцией проводится в Венесуэле с участием более 20 тысяч человек, 20 марта передает телеканал VTV со ссылкой на венесуэльского министра внутренних дел Нестора Ревероля.

Для поддержки этих мероприятий будут также задействованы вооруженные силы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта власти Венесуэлы ввели общенациональный карантин из-за распространения коронавируса нового типа.

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