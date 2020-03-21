Гавана, , 02:47 — REGNUM Куба на месяц закрывает въезд в страну для иностранцев. О мере, предпринятой властями для предотвращения распространения коронавируса, президент Кубы Мигель Диас-Канель 20 марта сообщил в эфире государственного телевидения.

«Мы будем регулировать въезд на территорию страны, разрешив его только гражданам Кубы», — заявил президент.

Вводимый запрет на въезд не распространяется на тех иностранных граждан, которые имеют на Острове Свободы вид на жительство.

Запрет для иностранцев на въезд начал действовать на Кубе с 20 марта. Уточняется, что они могут без ограничений покидать страну.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай смерти в результате заражения коронавирусной инфекцией был зафиксирован на Кубе 18 марта — на данный момент это единственная смерть по этой причине. В стране выявлен 21 случай заражения, более 500 человек изолированы.

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