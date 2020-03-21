Эр-Рияд, , 02:21 — REGNUM Лекарственные препараты, предназначенные для лечения малярии, начали применяться медиками Саудовской Аравии для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа, заявил саудовский министр здравоохранения Тауфик ар-Рабиа 20 марта в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что такой шаг был предпринят после сообщений о способности данного вида лекарств смягчать последствия заболевания при коронавирусе. Министр выразил надежду, что такой вид терапии даст положительные результаты.

При этом ар-Рабиа отметил, что оценить, когда будет побежден COVID-19, сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта стало известно, что власти Саудовской Аравии решили прервать внутреннее пассажирское сообщение на 14 дней.

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