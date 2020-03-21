Аккра, , 02:17 — REGNUM Новых пять случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Гане за прошедшие сутки, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на службы здравоохранения страны.

Среди пяти новых пациентов двое — местные жители, не выезжавшие за границу. Еще одна женщина заразилась новым коронавирусом, предположительно, на работе. Двое остальных — граждане Ганы, посещавшие Нидерланды и Францию. В настоящее время медработники отслеживают контакты зараженных.

Отметим, что число заболевших COVID-19 в Гане достигло 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, еще 19 марта в Гане было семь подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболеваний связана с посещением других государств.

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