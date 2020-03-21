Бразилиа, 21 марта 2020, 02:01 — REGNUM Никакой коронавирус не может сломить президента Бразилии Жаира Болсонару после пережитого им ножевого ранения, заявил глава государства 20 марта на пресс-конференции.
Он оценил коронавирусную инфекцию как «небольшой грипп». Болсонару отметил, что чувствует себя хорошо и готов сделать еще один тест на COVID-19. Глава государства допустил, что мог заразиться коронавирусом за последнее дни во время работы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее COVID-19 был выявлен в анализах не менее десяти участников бразильской делегации, встречавшейся с президентом США Дональдом Трампом.
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