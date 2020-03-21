Бразилиа, , 02:01 — REGNUM Никакой коронавирус не может сломить президента Бразилии Жаира Болсонару после пережитого им ножевого ранения, заявил глава государства 20 марта на пресс-конференции.

Он оценил коронавирусную инфекцию как «небольшой грипп». Болсонару отметил, что чувствует себя хорошо и готов сделать еще один тест на COVID-19. Глава государства допустил, что мог заразиться коронавирусом за последнее дни во время работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее COVID-19 был выявлен в анализах не менее десяти участников бразильской делегации, встречавшейся с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте ранее в этом сюжете: Уже 11 скончались от заражения коронавирусом в Бразилии