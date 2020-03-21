Бразилиа, , 01:39 — REGNUM Не менее 11 человек умерли от заражения коронавирусом нового типа в Бразилии, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

Согласно данным ведомства, в настоящее время в Бразилии зафиксировано 904 случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки число зараженных новым коронавирусом выросло на 283. Отмечается, что Бразилия является самой пострадавшей от COVID-19 страной Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта сенат Бразилии одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии коронавируса нового типа. Режим ЧС вступит в силу сразу после подписания решения бразильским лидером Жаиром Болсонару. Предполагается, что режим ЧС продлится до конца 2020 года.

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