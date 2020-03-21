Иерусалим, , 01:06 — REGNUM Первый человек скончался от заражения коронавирусом нового типа на территории Израиля, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Сообщается, что 88-летний пациент также страдал от ряда других болезней. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии неделю назад. В ходе лечения у него случился сердечный приступ, что и привело к смерти пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Израиле зафиксировано 705 случаев заболевания COVID-19. Из них шесть заболевших находятся в тяжелом состоянии, еще 13 — в состоянии средней тяжести.

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