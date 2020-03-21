Ханой, , 00:48 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа выявлено во Вьетнаме, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

Сообщается, что одной из заболевших является 25-летняя девушка из Ханоя, которая учится в Великобритании и приехала во Вьетнам 12 марта. Остальные трое — жители города Хо Ши Мин, среди них — 43-летний британский пилот авиакомпании Vietnam Airlines, а также две девушки возрастом 21 и 22 года, вернувшиеся из Испании и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Вьетнама приостановили действие безвизового режима для граждан России, Японии и Белоруссии. Запрет не коснется граждан упомянутых стран, которые являются обладателями служебных и дипломатических паспортов.

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