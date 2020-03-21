Порт-Морсби, , 00:29 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Папуа — Новой Гвинее, заявил премьер-министр страны Джеймс Марапе на пресс-конференции.

Он сообщил, что первый пациент приехал из Испании, работающий в горнодобывающей промышленности. Мужчина был одним из 19 человек, приехавших в Папуа — Новую Гвинею, которых проверили на наличие нового коронавируса. По данным местных СМИ, он является гражданином Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый случай заболевания COVID-19 был выявлен в Зимбабве. Коронавирус нового типа подхватил мужчина 38 лет, который недавно посещал Великобританию.

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