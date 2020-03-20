Хараре, , 23:55 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Зимбабве, сообщает 20 марта Reuters.

По данным местного минздрава, вирус COVID-19 подхватил мужчина 38 лет, который пять дней назад вернулся из Великобритании.

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Напомним, в южной части Африки лидером по числу заразившихся COVID-19 является ЮАР: здесь заболели 202 человека, причём 52 случая инфицирования были выявлены за минувшие сутки.

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