Роттердам, Нидерланды, , 23:55 — REGNUM Организационный комитет международного песенного конкурса «Eвровидение-2020» принял решение о том, что в связи с переносом мероприятия на следующий год его участники должны будут подготовить новый репертуар для выступлений.

При этом, как говорится в распространённом 20 марта пресс-релизе, организаторы оставляют за странами-участницами право самим решать, отправлять ли на конкурс исполнителей, выбранных в 2020 году, или выдвинуть новых участников.

Напомним, «Евровидение-2020» должно было проходить с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме. Ожидалось, что Россию на конкурсе будет представлять группа Little Big из Санкт-Петербурга с композицией Uno. Между тем в связи с пандемией коронавируса мероприятие было решено отложить на следующий год.

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