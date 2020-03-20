Токио, , 23:54 — REGNUM Sega запустила новый сайт, посвящённый предстоящему празднованию 60-летия компании, на котором она разместила странный тизер. Об этом 20 марта сообщил портал Comicbook.

Компания разместила в тизерном изображении надпись: «Посол по случаю 60-й годовщины Sega», дав понять, что этот «посол» явит себя миру 25 марта 2020 года. Многие поклонники Sega сразу же предположили, что изображённый на постере человек в кимано — это Сегата Санширо.

Сегата Санширо — это вымышленный персонаж, представляющий собой пародию на Сугату Санширо — героя фильма Акиры Куросавы «Гений дзюдо». Компания использовала этого героя в рекламе приставки Sega Saturn в 1997 и 1998 годах, его сыграл актёр Хироши Фудзиока.

Sega Была основана в 1940 году как Standard Games в Гонолулу (Гавайи). Впоследствии штаб-квартиру компании перенесли в Токио, в 1952 году она сменила название на Service Games of Japan.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые видеокарты AMD будут поддерживать DX12 Ultimate и трассировку лучей