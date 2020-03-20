Киев, , 23:48 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло до 39 на Украине. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба минздрава страны.

По состоянию на 22:00 (23:00 мск) 20 марта в стране выявлено 39 случаев COVID-19, среди них три случая летального исхода.

Десять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Черновицкой области. Власти региона обратились с просьбой к 1,5 тыс. граждан, недавно вернувшихся из-за границы с просьбой самоизолироваться на две недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 29 случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Украины. В стране введён режим ЧС в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, а также в городе Киеве. Образовательные учреждения закрыты на карантин до 3 апреля.

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