21 марта 2020 | Время чтения 9 мин

COVID-19 заставит все страны изменить не только привычную риторику, но и картину мира, занавешенную информационными занавесками, не имеющими никакого отношения к действительности

Андрей Маленький, , 10:20 — REGNUM У событий, предоставленных самим себе, есть только одна тенденция развития: от плохого к худшему. Чем глубже зарывают голову в песок руководители государственных ведомств, укрываясь от острых и сложных вопросов, тем бездарнее функционируют их многочисленные пресс-управления и департаменты по связям с общественностью. Пресс-службы, по-разному называемые в аппаратах всех без исключения ветвей власти, были созданы под предлогом связи с общественностью, но оказались зацикленными только на имидже своих работодателей. Эти пресс-структуры не предусмотрены законодательством о государственной службе, но начальник, озабоченный информацией о собственном рейтинге, всегда найдет укромный уголок в штатном расписании для пресс-секретариата. Поэтому давно уже нет собственных пресс-релизов о том, как выправляется ситуация после критических публикаций о ведомстве в СМИ. То, что внешние медиа подмечают и советуют, воспринимается как недоброжелательность или как клевета.

Иван Шилов © ИА REGNUM

И поэтому тоже информационное пространство так масштабно инфицируется домыслами, мифами и всякими придумками в отношении событий, имеющих общественное значение, но своевременно не отреагированными в ведомствах. К сожалению, ситуация с COVID-19 — самая яркая тому иллюстрация. Информационный вакуум образовался очень быстро, но так же быстро был заполнен и даже переполнен до такой степени, что многие «авторы» переполнения вынуждены были взяться за детоксикацию пространства. Перечислять все мифы и штампы — тиражировать их, а без перечисления нет сюжета, поэтому пока получается плохо и малодостоверно.

Телеведущие общефедеральных каналов отвыкли работать в ином жанре, кроме как в формате ток-шоу. В программах главными менторами продолжают оставаться их модераторы, а также одни и те же громкоговорители, способные переорать любого собеседника по любому поводу и по любой теме. Сами телеведущие оказались не способными сдерживать свои эмоции, которым грош цена, или, что бывает, удерживать глупость в границах собственной головы. Вчера одна популярная знайка-зазнайка не постеснялась, услышав про механизм белкового вгрызания коронавируса в клетку человека, разоткровенничалась: «Ой, а я про белки знаю только как о белковой диете». Попытки ОРТ, заказавшего документальный фильм «Коронавирус. Всё, что нужно знать», только обострили вопрос: где узнать правду. И не только о том, как мыть руки.

В принципе, нет вины журналистов в их нетерпеливости. Всё — в угоду обывателю. Такова профессия в ее рыночном варианте. Беда в том, что даже тогда, когда наконец-то появляются авторитетные разъяснения, они уже растворяются в потоке наговоренного и показанного ранее. Так, официальный отчет рабочей миссии ВОЗ в Китай — единственный полномасштабный доклад о COVID-19 — опубликованный совсем недавно, в минздравовской подсобке и на нескольких интернет-ресурсах оказался без публики. Текст, конечно, мудрёный, поэтому требуется его пересказ.

Девушка в маске на улице Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед этим — несколько слов о ВОЗ. Более 7 тысяч человек являются её штатными сотрудниками, обладающими дипломатическими привилегиями. Все международные гражданские служащие ВОЗ обладают иммунитетом:

от личного задержания и

от наложения ареста на их личный багаж;

судебно-процессуальным иммунитетом любого рода в отношении всего сказанного или написанного ими и совершенного ими при исполнении служебных обязанностей, причем этот иммунитет продолжается и после того, как эти лица прекратят работу;

неприкосновенностью всех бумаг и документов;

правом пользоваться в сношениях с ВОЗ шифром и получать документы и переписку через курьеров или вализой.

Все сотрудники дают присягу: «Я торжественно клянусь, что буду выполнять со всей преданностью, осмотрительностью и добросовестностью функции, порученные мне как международному гражданскому служащему Всемирной организации здравоохранения, руководствоваться при выполнении этих функций и в моем поведении исключительно интересами Всемирной организации здравоохранения, не запрашивать и не получать инструкций относительно выполнения моих служебных обязанностей от какого бы то ни было правительства или другого органа власти вне Организации».

Государства-учредители ВОЗ пошли на этот шаг — приравнение международных чиновников к дипломатам, понимая выдающуюся роль этой глобальной организации. Тем более удивительно, что общая цель совместной миссии ВОЗ в Китая состояла в том, чтобы быстро информировать национальное и международное медицинское сообщество о шагах в ответ на продолжающуюся вспышку COVID-19. Для профессионалов высшего уровня формулировка «быстро информировать» кажется невероятной применительно к новому глобальному явлению. Миссия состояла из 25 национальных и международных экспертов из КНР, Российской Федерации, Германии, Республики Кореи, Нигерии, Сингапура, США, Японии и ВОЗ, 9 дней находившихся в Китае. Это тоже примечательно: надо быть суперэкспертами, чтобы за такой короткий срок не только разобраться в ситуации, но и согласовать общие выводы.

Меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции в общественном траспорте Дарья Драй © ИА REGNUM

Итак, вот только некоторые выводы, которые удалось адаптировать, поскольку все они адресованы национальным управляющим организациям и профессионалам. Специалисты ВОЗ пока сомневаются: резервуаром COVID-19, возможно, являются летучие мыши, — это наиболее вероятная версия. Промежуточный хозяин (или хозяева?), который заразил так называемого нулевого пациента, еще не идентифицирован. Передача вируса от человека к человеку в основном происходит в кругу семьи и не характерна для медицинских учреждений.

Помимо чрезвычайных мер карантинного реагирования Китай проводит щепетильную политику выявления случаев и контактов для COVID-19 (так и сказано — щепетильную политику — А.М.). Например, в Ухане работают более 1800 групп эпидемиологов с минимальной командой из 5 человек, которые отслеживают десятки тысяч контактов в день. Несмотря на сокращение числа случаев заболевания, в Китае во всех провинциях, городах и населенных пунктах срочно увеличиваются инвестиции в отделения неотложной помощи и возможности общественного здравоохранения. Среди случаев инфицирования медработников большинство были выявлены в начале вспышки, когда запасы средств персональной защиты и опыт работы с новым заболеванием были ниже. Кроме того, исследования среди медработников показывают, что многие могли заразиться в семьях, а не в медицинских учреждениях.

Симптомы COVID-19 неспецифичны и варьируют от отсутствия симптомов (бессимптомно) до тяжелой пневмонии и смерти.

Типичные признаки и симптомы включают:

лихорадку (87,9%);

кашель (67,7%);

усталость (38,1%);

образование мокроты (33,4%);

одышку (18,6%);

боль в горле (13,9%);

головную боль (13,6%);

озноб (11,4%);

тошноту или рвоту (5,0%);

заложенность носа (4,8%);

диарею (3,7%) и

кровохарканье (0,9%);

а также заложенность конъюнктивы (0,8%).

У людей с COVID-19 обычно появляются признаки и симптомы, включая легкие респираторные симптомы и лихорадку, в среднем через 5−6 дней после заражения (средний инкубационный период — 5−6 дней, диапазон — 1−14 дней).

У большинства людей, инфицированных вирусом COVID-19, развивается легкое заболевание. Средний возраст зарегистрированных пациентов составляет 47 лет. Примерно 80% лабораторно подтвержденных пациентов имели легкие заболевания, которые включают не-пневмонию или легкую пневмонию, 13,8% имели тяжелые заболевания, классифицируемые как одышка, частота дыхания ≥30/мин, насыщение крови кислородом ≤93%. Группы людей с самым высоким риском тяжелой болезни и смерти включают людей старше 60 лет и людей с такими основными заболеваниями, как гипертония, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания и рак.

Пустой учебный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Используя имеющиеся предварительные данные, можно сказать, что среднее время от начала до клинического выздоровления для легких случаев, составляет приблизительно 2 недели и 3−6 недель — для пациентов с тяжелым или критическим заболеванием.

Основные неизвестные области включают источник инфекции, патогенез и вирулентность вируса, трансмиссивность, фактор риска для инфекции, эпиднадзор, диагностику, клиническое сопровождение тяжелых и критически больных пациентов, а также эффективность профилактики и контроля принимаемых мер.

Вернемся к российской ситуации. Казалось бы, тем, кто заинтересован в получении достоверной информации, надо зайти на сайт Роспотребнадзора или Минздрава. Но так только кажется.

Сайт Роспотребнадзора. Раздел «О новой коронавирусной инфекции». Ветка меню «Рекомендации для населения» начинается с угрожающей повестки «Об обязательности исполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». Далее в меню: «Для чего нужна маска»; «Грипп, коронавирус, другие ОРВИ — поможет маска»; «Рекомендации туристам, выезжающим в КНР»; «Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)»; «Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ». Далее, начиная с репоста «Виктор Малеев: Все инфекции — это часть природы», — несколько аналогичных публикаций из СМИ. Это — всё. Раздел «Информация для специалистов» наполнен более содержательной информацией, которую можно адаптировать и перенести в раздел «Для населения», заполнив его пустоту. Раздел «О новой коронавирусной инфекции» начинается с информации под названием «Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 08.00 (МСК) от … 2020 г.», которая обновляется каждый день. Оставлять ее и дальше в таком виде, без соответствующих комментариев — поощрять совсем не те ассоциации, которые нужны сегодня нашему обществу.

В целом, если публичное селфи лицо Минздрава в связи с пандемией нуждается в макияже, то у Роспотребнадзора оно требует пластической хирургии или трансплантации.

Учения по борьбе с распространением коронавируса в Горно-Алтайском аэропорту Rospotrebnadzor.ru

Первую дежурную информацию о коронавирусе Минздрав предоставил гражданам лишь 25 января, хотя Всемирная организация здравоохранения еще 13 января, как раньше говорили, поставила вопрос ребром. Не обращая внимания на политкорректность публичных замечаний, ВОЗ указала странам, в том числе и Российской Федерации, на то, что коронавирус — это сверхсерьезно. И что все страны — члены ВОЗ, в том числе и Российская Федерация, имели возможность выявления случаев заболевания, которое можно было предвидеть. Подчеркну — 13 января 2020 года. ВОЗ опубликовала предназначенные для всех без исключения стран рекомендации о том, как выявлять потенциально больных людей, проводить тестирование образцов, осуществлять лечение пациентов, организовать инфекционный контроль в учреждениях здравоохранения и надлежащее материальное обеспечение, а также вести информационную работу с общественностью.

Заявление ВОЗ совпало с пересменкой в Минздраве, но одновременно стало лакмусовой бумажкой и для нового министра, и для правительства. Потому что 23 января заместитель председателя правительства РФ Т. Голикова представила нового министра здравоохранения коллективу ведомства. Как сообщила пресс-служба Минздрава, вице-премьер отметила важность модернизации первичного звена здравоохранения, решения кадровых вопросов, совершенствования системы оплаты труда медиков, улучшения лекарственного обеспечения. «В ответной речи Михаил Мурашко сделал акцент на дальнейшем развитии стратегического направления по повышению качества, безопасности и доступности медицинской помощи. Реализация национального проекта «Здравоохранение», программы модернизации первичной медико-санитарной помощи будут продолжены с максимальным качеством. «Нашим приоритетом является пациенториентированность, это распространяется, в том числе, и на федеральные медучреждения», — подчеркнул Михаил Мурашко. Министр также поблагодарил Веронику Скворцову за сформированную за годы ее работы в министерстве базу нормативно-правового регулирования, беспрецедентные достижения отечественного здравоохранения по увеличению продолжительности жизни, снижению младенческой и материнской смертности». Так было. Как будет?

COVID-19 заставит все страны изменить не только привычную риторику, но и картину мира, занавешенную информационными занавесками, не имеющими никакого отношения к действительности.