Антананариву, , 23:42 — REGNUM Три человека оказались заражены вирусом COVID-19 на Мадагаскаре, сообщает 20 марта Reuters.

Президент страны Андри Радзуэлина заявил, что заражение выявлено мадагаскарским исследовательским институтом.

Напомним, в Африке новый коронавирус зафиксирован более чем в 30 странах. В Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что число инфицированных коронавирусом на континенте будет нарастать.

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