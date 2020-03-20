Антананариву, 20 марта 2020, 23:42 — REGNUM Три человека оказались заражены вирусом COVID-19 на Мадагаскаре, сообщает 20 марта Reuters.
Президент страны Андри Радзуэлина заявил, что заражение выявлено мадагаскарским исследовательским институтом.
Напомним, в Африке новый коронавирус зафиксирован более чем в 30 странах. В Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что число инфицированных коронавирусом на континенте будет нарастать.
Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от коронавируса в мире превысило 11 тыс. человек