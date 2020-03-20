Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Компания AMD подтвердила информацию о том, что её видеокарты нового поколения будут поддерживать DirectX 12 Ultimate. Об этом 20 марта сообщил портал PC Gamer.

Выпустив новый ролик, производитель дал понять, что его устройства на новой архитектуре RDNA 2 получат в том числе поддержку такого инструмента, как DirectX Raytracing (DXR) компании Microsoft, позволяющего реализовать функцию трассировки лучей. Издание отмечает, что, таким образом, Nvidia не будет иметь в этой области абсолютное преимущество.

RDNA 2 — это следующий этап развития графических процессоров AMD Navi. Ожидается, что новая архитектура сделает видеокарты AMD более производительными и эффективными. Стоит отметить, что именно эта архитектура легла в основу будущих консолей Xbox Series X и PlayStation 5.

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