Тунис, , 23:31 — REGNUM О введении дополнительных ограничительных мер в рамках противодействия эпидемии вируса COVID-19 сообщило 20 марта центральное телевидение Туниса.

По телевидению Туниса 20 марта выступил президент Каис Саид, анонсировав начало действия специального санитарного режима.

Теперь, после введения этого режима, жители страны должны сидеть по домам, никуда не выходя без крайней необходимости. Во время комендантского часа тем более нельзя никуда ходить.

Саид «Государство предоставит населению все жизненно важные услуги, касающиеся безопасности, здоровья и питания».

Читайте также: В Тунисе из-за эпидемии ввели комендантский час

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Тунисе от заболевания, вызванного новым коронавирусом, скончалась женщина 72 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тунисе подтвердили первый летальный исход от коронавируса