Киев, , 23:33 — REGNUM До 29 человек возросло количество людей, у которых официально подтверждено заражение коронавирусом на Украине. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба минздрава страны.

За последние сутки было выявлено три человека, заражённых коронавирусом. По одному случаю заражения зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины.

Количество летальных исходов на сегодняшний день достигло трёх случаев.

В настоящее время на Украине предприняты жёсткие меры, чтобы не допустить распространение инфекции на территории страны. Отменены все массовые мероприятия, введён карантин в образовательных учреждениях, временно приостановлена работа метрополитена в городах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС в двух регионах Украины, а также в Киеве.