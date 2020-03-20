Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store. Об этом 20 марта сообщил портал PC Gamer.

«Конкуренция игровых магазинов — это потрясающе для всех», — сказал Ньюэлл, добавив, что она заставляет всех вести себя честно, однако её проявления могут выглядеть некрасиво «в краткосрочной перспективе».

Глава Valve также заявил, что в долгосрочной перспективе каждая сторона выиграет, поскольку ей придётся проявить дисциплину и вести себя вдумчиво.

«Это означает, что вы должны заняться своим бизнесом, когда люди приходят и бросают вам вызов», — отметил руководитель компании.

Напомним, после запуска компанией Epic собственного магазина видеоигр Epic Games Store в сети его стали называть «убийцей» Steam, в том числе потому, что этот онлайн-сервис предложил более привлекательную модель распределения средств между разработчиком и платформой.

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