Рига, , 23:11 — REGNUM Управление таможенной полиции при Службе Государственных Доходов Латвии задержало международную преступную группу, занятую контрабандой наркотиков и последующей легализацией полученных средств в крупных объёмах, пишет портал diena.lv.

В рамках возбужденного уголовного дела задержано шесть человек, один из них гражданин Эстонии. К двоим применена такая мера пресечения, как арест. Группа наладила канал поставки кокаина из Нидерландов в Великобританию через водителей дальнобойщиков, которые не только перевозили наркотики, но и доставляли в Латвию полученные от их сбыта наличные.

В ходе обысков изъято и арестовано 108 000 евро, 4010 долларов США, 37 450 российских рублей, драгоценности, мобильные телефоны, компьютеры, пять легковых и один грузовой автомобиль с прицепом, два квадроцикла, баги, электроскутер и велосипед, три обычных велосипеда. Всем задержанным предъявлено обвинение по III части 195 статьи Уголовного кодекса.