Тирасполь, , 22:57 — REGNUM Запасов зерна и муки в Приднестровской Молдавской Республике хватит на два года, а поставки товаров и продуктов питания не прекращаются. Об этом заявил в ходе обсуждения введения чрезвычайного положения в ПМР на заседании Верховного совета Приднестровья президент республики Вадим Красносельский, передает ИА REGNUM.

Указ о введении чрезвычайного положения на территории Приднестровья был подписан 16 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Алексей Цуркан сообщил депутатам о ситуации с распространением коронавируса в мире. Случаи заражения подтверждены в 154 странах, в том числе во всех остальных странах Европы, включая соседние Молдавию и Украину. При этом в Приднестровье случаев заражения коронавирусной инфекцией нет.

Депутаты поинтересовались, как обеспечены медики средствами защиты, есть ли медицинские маски и халаты. Министр экономического развития Сергей Оболоник сообщил, что тканевые маски начали шить местные предприятия «Тиротекс», «Одема» и «Вестра». «10 тысяч масок в сутки может выпустить «Тиротекс». В течение недели — это порядка 80 тысяч», — отметил гендиректор «Тиротекса», депутат Андрей Межинский.

Министр внутренних дел ПМР Руслан Мова, возглавляющий оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщил, что в республике введен запрет на проведение массовых мероприятий.

«Временно закрыты развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей. Приостановили деятельность учреждения образования. Введены дополнительные ограничения на въезд и выезд с территории республики. В пунктах пропуска на госгранице усилен санитарно-эпидемиологический режим», — отметил Мова.

Президент Вадим Красносельский сообщил, что чрезвычайное положение в республике введено на 19 суток — до 5 апреля, но в случае необходимости режим ЧП будет продлен. Глава государства призвал приднестровцев соблюдать карантин и следовать нормам режима чрезвычайного положения.