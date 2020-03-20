Париж, , 23:03 — REGNUM Более, чем на 1600 человек возросло за прошедшие сутки количество заражённых новым типом коронавируса во Франции. Об этом 20 марта сообщил журналистам в ходе брифинга глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

На сегодняшний день, по данным Саломона, во Франции выявлено 12 612 заразившихся COVID-19, число умерших составляет 450 человек. Госпитализированы 5226 человек, из них в тяжёлом состоянии в реанимации находятся 1297 пациентов.

Саломон в очередной раз напомнил о важности соблюдения введённых властями мер и ограничений, а также рекомендаций врачей, направленных на замедление распространения эпидемии заболевания в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции стали задерживать нарушителей режима самоизоляции в связи с введением карантинных мер по коронавирусу в стране.

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