Менло-Парк, США, , 22:35 — REGNUM Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 21:30 мск. Почти половина жалоб на работу Facebook связана с полным отсутствием доступа к сайту, ещё у 28% наблюдаются проблемы с обновлением новостной ленты, 23% сообщают о невозможности авторизоваться в своей учётной записи.

У 74% сообщивших о сбоях в работе Instagram наблюдаются проблемы с загрузкой новостной лентой, у некоторых также полностью отсутствует доступ к ресурсу.

Проблемы наблюдаются главным образом у пользователей на территории США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании. О неполадках сообщают также пользователи из Москвы.