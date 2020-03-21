Стокгольм, , 07:26 — REGNUM Как заявил директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Юхан Карлсон, закрытие дошкольных учреждений для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 будет избыточной мерой. В то же время он призвал шведских граждан воздержаться от поездок на горнолыжные курорты в предстоящие праздничные дни и заявил о том, что в результате распространения вируса скончается большое число граждан. Об этом 20 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

По заявлениям представителей Агентства, в том, что вирус COVID-19 получил широкое распространение в Швеции, уже не осталось никаких сомнений. Однако по-прежнему речь идет, прежде всего, о крупных городах и в особенности о Стокгольме. Кроме того, на систему здравоохранения и государство в целом легла очень высокая нагрузка, что заставило многих задуматься, смогут ли власти справиться с ситуацией. Тем не менее приложенных усилий недостаточно, так как огромное число граждан Швеции находятся под смертельной угрозой.

«Погибнет много людей, это совершенно очевидно. Наша работа уже не может быть направлена на то, чтобы предотвращать каждый конкретный случай заражения вирусом, но мы должны сконцентрироваться на том, чтобы не дать COVID-19 распространиться быстро и тем самым вызывать серьезные последствия для нашего общества», — заявил Юхан Карлсон.

Также глава Агентства общественного здравоохранения Швеции призвал граждан отказаться от поездок на горнолыжные курорты, так как последние представляют собой ограниченные территории, на которых собирается много людей из разных регионов страны, в том числе и из крупных городов. Патогенную ситуацию, по мнению Карлсона, создают массовые скопления людей на канатных дорогах, фуникулерах, в очередях в кафе, в галереях и тд. Юхан Карлсон намерен приложить все усилия, чтобы ограничить или полностью запретить деятельность курортных компаний, бизнес которых подвергает риску здоровье граждан.