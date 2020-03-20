Ереван, , 23:03 — REGNUM Использовать авиатранспорт для возвращения на родину в связи со сложностями транзита через Грузию рекомендовало гражданам РФ посольство России в Армении. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства на своей странице в социальной сети Facebook.

Посольство РФ в Армении просит граждан России учесть очевидные сложности транзита на автомобиле через территорию Грузии и настоятельно рекомендовало воспользоваться авиатранспортом для возвращения на родину.

Речь идёт о правилах, введённых властями Грузии для транзита граждан третьих стран. Для проезда по территории Грузии иностранцам надо получать разрешение компетентных органов страны, а также дезинфицировать свой автомобиль и обеспечить его транспортировку за свой счёт.

Кроме того, если на дорогах Грузии будет введено ограничение из-за плохой погоды либо технических причин, граждане вообще не смогут проехать через территорию страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия и Армения полностью прекратили пассажирское сообщение в связи с угрозой распространения коронавируса, заранее договорившись о беспрепятственном возвращении граждан обеих стран домой.

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