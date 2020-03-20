Скопье, 20 марта 2020, 23:04 — REGNUM Правительство Северной Македонии приняло решение о запрете собираться в группы свыше пяти человек в парках и других общественных местах.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, такое решение было принято с целью предотвратить распространение коронавируса.
Соблюдение запрета будут контролировать министерство внутренних дел и Вооруженные силы Республики Северная Македония.
Также в связи с коронавирусом в стране на две недели приостановлена работа автошкол.
В настоящее время в Македонии выявлено 70 случаев заражения коронавирусом.
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