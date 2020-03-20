Курск, , 22:12 — REGNUM Глава администрации города Курска Виктор Карамышев был помещён в карантин по коронавирусу, сообщил портал «Секунда» со ссылкой на собственный источник.

Градоначальник недавно был в отпуске и по возвращении вернулся к исполнению своих обязанностей. Однако 19 и 20 марта он отменил запланированные мероприятия. Официально в мэрии эту информацию не подтвердили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Курской области к 20 марта случаев коронавируса не было выявлено. Под наблюдением находятся 106 человек, 64 уже вышли с карантина.

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