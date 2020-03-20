Варшава, , 22:08 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел в стране режим эпидемии в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 20 марта, на брифинге.

«Мы вводим режим эпидемии», — сказал Моравецкий.

Стоит отметить, что до этого в Польше действовал режим эпидемиологической опасности.

Моравецкий призвал сограждан четко соблюдать меры предосторожности и быть дициплинированными. Он подчеркнул, что ближайшие недели до пасхальных праздников «должны быть неделями полной дисциплины».

Также премьер-министр призвал поляков отбросить мысли о том, что эпидемия коронавируса их не касается.

«Мысли о том, что меня это не касается — это мысли чуждые», — сказал он.

На данный момент в Польше диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 411 человек. Шесть человек скончались.