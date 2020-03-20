Вена, , 22:13 — REGNUM Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стала австрийская федеральная земля Тироль. Об этом 20 марта сообщает издание Der Spiegel.

По данным издания, множество туристов было инфицировано во время отдыха на популярном горнолыжном курорте Пацнаун-Ишгль. Здесь заразились коронавирусом больше половины граждан Норвегии и Дании. В Тироле выявлено более четверти заразившихся коронавирусом от общего числа случаев, зарегистрированных в самой Австрии.

Мэр города Вернер Курц назвал сложившуюся ситуацию катастрофой для Ишгля. В настоящее время на территории Тироля введён карантин, который продлится до 5 апреля.

Из-за карантина город не могут покинуть около 20 туристов и более тысячи работников туристической индустрии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении обязательного двухнедельного карантина в Австрии для всех приезжающих в страну.

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